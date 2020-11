Serie A, quanto costano i gol dei nuovi acquisti? I numeri del Milan

Quanto sono stati utili i nuovi acquisti dei club di Serie A? È la domanda che ci siamo posti nella giornata odierna, andando ad analizzare il rendimento dei volti nuovi delle 20 squadre del nostro massimo campionato. Tra i valori da tenere in considerazione, l’impatto più evidente è senza dubbi quello dei gol segnati: è un’analisi che non dice tutto e anzi molto parziale, ma è pur sempre quella che parte dal dato più oggettivo possibile. E, in fin dei conti, dallo scopo stesso del gioco più bello del mondo. Così, sempre partendo dai gol, abbiamo pensato di porci un’altra domanda: quanto sono costate le reti dei nuovi acquisti?

Al Torino i gol più cari. Così, presi i gol segnati dai nuovi acquisti delle squadre di Serie A e messi a confronto con le spese effettuate per rinforzare la squadra, vien fuori fuori che ogni marcatura di un volto nuovo del Torino è costata 38,5 milioni di euro. Per completezza, abbiamo preso in considerazione le reti segnate in tutte le competizioni. Un esempio? L’Inter, al netto delle entrate, ha speso 97 milioni di euro. Se considerassimo solo i gol segnati in campionato dai nuovi acquisti, ognuno sarebbe “costato” 48,5 milioni. Dato che va aggiunto anche quello siglato da Perisic (rientro dal prestito, ma comunque nuovo arrivo) in Champions, la quota si abbassa a 32,33 milioni ogni gol. Stesso discorso per la Juventus: se considerassimo solo i gol in A, ciascuna rete dei nuovi costerebbe ad Andrea Agnelli 28 milioni. Dato che i bianconeri giocano (e segnano) anche in Champions, il peso va ad abbassarsi. Curiosità: quali sono stati i gol meno costosi del campionato? Quelli dello Spezia: ogni rete di un nuovo acquisto in campionato è costata “solo” 620 mila euro. Per il resto, vi rimandiamo alla graduatoria qui sotto.

Quanto sono costati i gol dei nuovi acquisti dei club di Serie A?

Torino 38,5

Inter 32,33

Napoli 24,5

Parma 20,22

Fiorentina 14,33

Juve 13,77

Lazio 13,25

Atalanta 9,82

Sassuolo 9,5

Crotone 6,2

Sampdoria 5,23

Genoa 4,47

Cagliari 4,14

Milan 3,83

Roma 3,75

Hellas Verona 2,13

Benevento 1,92

Bologna 1,4

Udinese 1,12

Spezia 0,62

Cifre in milioni di euro. Elaborazione su dati Transfermarkt. Sono stati presi in considerazione i gol segnati in ogni competizione.