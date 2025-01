Serie A, Roma-Genoa 3-1: la decidono Dovbyk ed El Shaarawy

vedi letture

La Roma vince e pure convince nella sfida casalinga contro il Genoa, valida per il 21° turno di Serie A. Nell'anticipo del venerdì i giallorossi chiudono il primo tempo sull'1-1, per poi dare una grande prova di forza nella ripresa. Decisivo l'ingresso in campo di El Shaarawy nell'intervallo al posto di uno spento (e infortunato) Pellegrini, ma decisiva soprattutto la prova del man of the match Dybala.

Dovbyk la sblocca, poi Masini segna il 1° gol in A

Parte meglio la squadra di mister Claudio Ranieri, che già al 9' colpisce una traversa clamorosa con Dybala su punizione. È il preambolo del gol dell'1-0, che arriva al 25' grazie a un tap-in sotto rete di Dovbyk (secondo gol consecutivo). Cross dalla destra di Saelemaekers, ci arriva Pellegrini dopo un mancato intervento difensivo di De Winter, risposta corta di Leali e gol facile facile del centravanti ucraino, appostato come un condor davanti alla porta. I giallorossi amministrano e intanto il Grifone perde per infortunio Bani: al 30', al suo posto, entra Sabelli. Ma quando meno te l'aspetti ecco il pari inatteso degli ospiti, appena tre minuti più tardi rispetto al cambio: alla prima da titolare in Serie A, è il canterano Masini a segnare l'1-1 (e anche il suo primo gol nel massimo campionato), scappando via dalla marcatura di un disattento Pellegrini per insaccare la sfera al volo su corner dalla destra di Miretti. Problemi fisici nel finale per Pellegrini, che nell'intervallo verrà sostituito.

Dybala ed El Shaarawy salgono in cattedra, non ce n'è più per nessuno

Grande prova di forza della Roma nella ripresa. Mister Ranieri getta subito nella mischia El Shaarawy e la scelta è a dir poco vincente. È proprio il Faraone a segnare infatti il 2-1 calciando di prima intenzione su assist perfetto di Dybala e insaccandola dove Leali non può arrivare al 60'. Da apprezzare anche la giocata di Angelino, bravo a sfondare sulla fascia destra propiziando il gol. Il Grifone non reagisce e al 73' la Roma riesce quindi già a chiuderla. Azione di sfondamento di Kone sulla fascia sinistra, palla velenosa in area ed errore di Sabelli, con tocco di Dybala solo dopo però l'intervento di Leali. La Lega ha assegnato l'autogol al portiere del Genoa, ma la caparbietà del man of the match argentino è sicuramente da premiare. 3-1 per i giallorossi al 73' e vittoria che, contro la truppa di mister Vieira, finora era riuscita solamente alla capolista Napoli.