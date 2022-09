Serie A, si segna molto meno rispetto allo scorso campionato: - 54 reti fatte

MilanNews.it

Il Corriere della Sera ha evidenziato un dato per quel che riguarda i gol segnati in Serie A in questa stagione rispetto a quella passata: 54 reti in meno messe a segno. Pur ricordando che 7 giornate non sono abbastanza per tratteggiare un bilancio definitivo, un’indicazione possono comunque darcela. Ma, se l'anno scorso a questo punto del campionato di Serie A eravamo arrivati a 224 reti segnate, adesso ci si ferma a 170. Moltiplicati di conseguenza gli 0-0 che finora sono stati 7, uno in media a giornata. Da 10 anni non c’erano così tanti match che finivano a reti inviolate.