Negli ultimi giorni, si è parlato molto della protesta dei giocatori di Serie A che sono contrari alle partite al pomeriggio a causa del caldo: la Lega è andata in parte incontro alle loro richieste e per questo solo 10 partite su 124 saranno disputate alle 17.15 (non si giocherà a Cagliari, Lecce e Napoli). A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.