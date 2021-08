Sono quattro i match in programma oggi in Serie A. Alle 18.30 l'Udinese ospiterà la Juventus mentre la neopromossa Salernitana cercherà punti in casa del Bologna. Alle 20.45 invece la Roma sarà di scena all'Olimpico con la Fiorentina, così come il Napoli che al Maradona ospiterà il Venezia, la terza squadra promossa lo scorso anno dalla Serie B.