Serie A, Spalletti nominato miglior allenatore della stagione

Fonte: legaseriea.it

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il premio Coach Of The Season della Serie A TIM 2022/2023 è stato assegnato all’allenatore del Napoli Luciano Spalletti. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli - Sampdoria sul campo dello stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare.

Per il calcolo finale sono state considerate tutte le giornate della Serie A TIM 2022/2023.

"La stagione di Luciano Spalletti alla guida del Napoli è stata semplicemente straordinaria - ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A -. La conquista dello storico terzo scudetto dei partenopei, 33 anni dopo il secondo firmato Maradona, è il risultato del grande impegno della Società e del lavoro di un tecnico preparatissimo e di grande carisma, capace di integrare al meglio i nuovi arrivati e di valorizzare i calciatori già presenti in rosa. Gli azzurri sono infatti riusciti a imporsi fin dalle prime giornate non soltanto per il risultato, ma anche per il gioco spettacolare, esprimendo un calcio tra i più apprezzati sul piano internazionale".