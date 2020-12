Serie A, Theo Hernandez è il difensore che subisce più falli

Theo Hernandez è un giocatore straordinario, unico nel suo genere. È forte fisicamente, potente, veloce, con un sinistro raffinato e un tiro da centrocampista. Quando il francese si accende e parte sulla fascia sinistra l'azione non può che concludersi in due modi: o Theo riesce a produrre un cross o un tiro, e spesso sono davvero pericolosi, o il malcapitato avversario di turno lo ferma in modo irregolare. Theo Hernandez infatti è il difensore di Serie A, nonché giocatore del Milan, ad aver subito più falli in questo avvio di campionato: ben 29.