Serie A, Udinese-Juventus 0-1: colpo Champions per Spalletti

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Oggi alle 22:48News
di Antonello Gioia

Si è appena conclusa la partita tra Udinese e Juventus con una vittoria degli ospiti per 1-0. Tre punti molto importanti per Spalletti e i suoi che non mollano il treno Champions e approfittano dello scontro diretto che ci sarà domani tra Como e Roma. Una Juventus che crea tante occasioni da rete e trova il vantaggio con Boga, alla terza rete consecutiva con la maglia bianconera. 

TABELLINO
UDINESE-JUVENTUS 0-1
38' Boga 
 