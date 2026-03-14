Serie A, Udinese-Juventus 0-1: colpo Champions per Spalletti

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Si è appena conclusa la partita tra Udinese e Juventus con una vittoria degli ospiti per 1-0. Tre punti molto importanti per Spalletti e i suoi che non mollano il treno Champions e approfittano dello scontro diretto che ci sarà domani tra Como e Roma. Una Juventus che crea tante occasioni da rete e trova il vantaggio con Boga, alla terza rete consecutiva con la maglia bianconera.

TABELLINO

UDINESE-JUVENTUS 0-1

38' Boga

