Serie A, Udinese-Sampdoria 2-1: decisivi Udogie e Deulofeu

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Udinese batte 2-1 la Sampdoria nel match delle 15:00 del sabato pomeriggio. Una sfida che si è decisa tutta nei primi tredici minuti del match: al terzo padroni di casa in vantaggio con Deulofeu, abile a saltare Yoshida in area e trafiggere Falcone col destro. Sette giri d'orologio dopo è sempre il numero 10 spagnolo a fare la differenza: passaggio smarcante per Udogie che di sinistro non sbaglia. Un solo minuto dopo la Samp prova a riaprirla: lancio per Caputo che vince il duello con Becao e insacca. Nel secondo tempo da segnalare una traversa di Beto, ma il punteggio non cambia: la squadra di Cioffi batte quella di Giampaolo.