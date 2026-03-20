Serie A, ufficiali le date di tre giornate: dalla 32ª alla 34ª
La Lega di Serie A ha pubblicato date, orari e assegnazione televisiva delle giornate di campionato dalla 32ª alla 34ª. Il programma nel dettaglio:
32ª GIORNATA
10/04/2026, Venerdi 20.45: Roma - Pisa DAZN/SKY
11/04/2026, Sabato 15.00: Cagliari - Cremonese DAZN
11/04/2026, Sabato 15.00: Torino - Verona DAZN
11/04/2026, Sabato 18.00: Milan - Udinese DAZN
11/04/2026, Sabato 20.45: Atalanta - Juventus DAZN/SKY
12/04/2026, Domenica 12.30: Genoa - Sassuolo DAZN
12/04/2026, Domenica 15.00: Parma - Napoli DAZN
12/04/2026, Domenica 18.00: Bologna - Lecce DAZN/SKY
12/04/2026, Domenica 20.45: Como - Inter DAZN
13/04/2026, Lunedi 20.45: Fiorentina - Lazio DAZN
33ª GIORNATA
17/04/2026, Venerdi 18.30: Sassuolo - Como DAZN
17/04/2026, Venerdi 20.45: Inter - Cagliari DAZN/SKY
18/04/2026, Sabato 15.00: Udinese - Parma DAZN
18/04/2026, Sabato 18.00: Napoli - Lazio DAZN
18/04/2026, Sabato 20.45: Roma - Atalanta DAZN/SKY
19/04/2026, Domenica 12.30: Cremonese - Torino DAZN/SKY
19/04/2026, Domenica 15.00: Verona - Milan DAZN
19/04/2026, Domenica 18.00: Pisa - Genoa DAZN/SKY
19/04/2026, Domenica 20.45: Juventus - Bologna DAZN
20/04/2026, Lunedi 20.45: Lecce - Fiorentina DAZN
34ª GIORNATA
24/04/2026, Venerdi 20.45: Napoli - Cremonese DAZN
25/04/2026, Sabato 15.00: Parma - Pisa DAZN
25/04/2026, Sabato 18.00: Bologna - Roma DAZN
25/04/2026, Sabato 20.45: Verona - Lecce DAZN/SKY
26/04/2026, Domenica 12.30: Fiorentina - Sassuolo DAZN
26/04/2026, Domenica 15.00: Genoa - Como DAZN
26/04/2026, Domenica 18.00: Torino - Inter DAZN/SKY
26/04/2026, Domenica 20.45: Milan - Juventus DAZN
27/04/2026, Lunedi 18.30: Cagliari - Atalanta DAZN
27/04/2026, Lunedì 20.45: Lazio - Udinese DAZN/SKY
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