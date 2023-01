Serie A, un gol per tempo e la Roma sbanca il Picco di La Spezia

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella partita delle 18 della domenica di Serie A, la Roma ha vinto senza troppi patemi contro lo Spezia, al Stadio Picco in Liguria. I giallorossi hanno vinto per 2-0, accontentandosi di un gol per tempo. Allo scadere della prima frazione di gioco l'ha sbloccata l'ex Milan Stephan El Shaarawy e all'inizio della ripresa Tammy Abraham ha messo il lucchetto al match.