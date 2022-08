Serie A, un mese esatto alla fine del mercato: l'1 settembre non è lontano

MilanNews.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Manca un mese esatto per il termine della sessione estiva di calciomercato 2022. I trasferimenti dei giocatori per le squadra di Serie A e delle serie minori, saranno ammessi fino a giovedì 1 settembre alle 20.00 (orario ancora da confermare), dopodiché si potranno acquisire solamente i giocatori rimasti svincolati. La data di scadenza per rafforzarsi non è lontana, come non è lontano l’inizio del campionato (13 agosto).