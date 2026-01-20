Serie A, una giornata di squalifica per Cataldi, Miranda e Ostigard

di Enrico Ferrazzi
(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Tre giocatori sono stati squalificati per un turno dopo la 21/a giornata di Serie A. Si tratta di Danilo Cataldi della Lazio, Juan Miranda del Bologna e Leo Ostigard del Genoa. I tre erano diffidati e sono stati ammoniti durante le rispettive partite. (ANSA).