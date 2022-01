Serie A, Venezia: nuovi 10 casi di positività al Covid-19

Nuovo focolaio Covid in Serie A, questa volta in casa Venezia. Dopo i controlli di rito sono emerse dievi nuove positività al coronavirus: "Il Venezia FC comunica che, oltre ai casi fatti registrare in data 15 gennaio, durante i test eseguiti quotidianamente dal gruppo squadra negli ultimi giorni, sono emerse 10 positività al Covid 19. In totale sono quindi 14 i positivi nel gruppo squadra. Informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente posti in isolamento secondo le attuali normative e seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario". Il match di sabato contro l'Inter potrebbe essere rinviato.