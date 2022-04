Serie A, vittoria di misura per la Fiorentina sull'Empoli: la classifica aggiornata

MilanNews.it

Vittoria per la Fiorentina, che nell’anticipo delle 12.30 ha superato di misura l’Empoli grazie alla rete siglata da Nico Gonzalez. I viola arrivano così a quota 50, mentre gli azzurri rimangono a 33. Di seguito la classifica aggiornata in attesa delle altre gare da giocare:

Milan* 66

Napoli* 63

Inter** 60

Juventus* 59

Lazio*** 52

Roma* 51

Atalanta** 51

Fiorentina* 50

Sassuolo*** 43

Verona* 42

Torino* 38

Bologna* 33

Empoli*** 33

Spezia*** 32

Udinese**** 30

Sampdoria* 29

Cagliari* 25

Venezia* 22

Genoa* 22

Salernitana** 16

* una partita in meno

** due partite in meno

*** una partita in più

**** tre partite in meno