Serie B, BKT ancora Title sponsor per triennio '21-24

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - BKT resta title sponsor della Serie B italiana di calcio confermando il suo legame con la Lega Nazionale Professionisti B (LNPB) per il triennio sportivo 2021-2024. La Lega cadetta riconferma, inoltre, la fiducia a Havas Sports & Entertainment (Havas SE) premiando il lavoro fatto insieme in questi tre anni. Questo rinnovo dimostra che quando c'è una condivisione di valori e una passione comune si possono raggiungere ottimi risultati e innescare sinergie virtuose, sottolinea una nota LNPB. Nel contesto attuale di grande incertezza e difficoltà per il mondo sportivo, la decisione di un partner come BKT di investire a lungo termine nel calcio è sicuramente un segnale incoraggiante. Ed è anche una scelta in linea con l'approccio di BKT alla sponsorizzazione: l'azienda ha infatti saputo cogliere tutto il valore dello sport ed essere una presenza costante per la Serie B. "L'importanza di avere come Title Sponsor un brand prestigioso e in forte crescita come BKT - commenta il presidente Lega Serie B Mauro Balata - è la dimostrazione di come la Serie B italiana sia un campionato attrattivo e riconosciuto nella sua dimensione sportiva anche internazionale. Un torneo che ha nella crescita dei giovani e nei processi innovativi le sue caratteristiche principali, valori questi espressi non solo in campo, ma anche nella condivisione con i partner che ci accompagnano nel nostro percorso". (ANSA).