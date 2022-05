Serie B, il Monza batte 2-1 il Pisa: al ritorno potrebbe essere Serie A per i brianzoli

MilanNews.it

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Serata importante per il Monza di Silvio Berlusconi, che nella finale d'andata dei play-off di Serie B ha superato il Pisa per 2-1 all'U-Power Stadium dov'era presente anche l'ex patron rossonero. La formazione guidata da Stroppa ha sbloccato il parziale nel primo tempo con Dany Mota, raddoppiando nella ripresa con Gytkjaer ma subendo allo scadere la rete di Berra. Brianzoli che dunque guardano con fiducia alla finale di ritorno prevista per domenica, avendo a disposizione due risultati su tre per approdare in Serie A.