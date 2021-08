Serie C, Coppa Italia e campionato su Eleven Sports

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - La serie c riparte con la Coppa Italia, dal 21 agosto, competizione all'esordio con una nuova formula che prevede 56 squadre impegnate nel primo turno a eliminazione diretta, per rompere il ghiaccio nella stagione 2021/22 che avrà il suo apice il weekend del 28-29 agosto comincerà il campionato di Serie C. Entrambi i tornei (con 1.140 match solo per la regular season del campionato) saranno visibili on line su Eleven Sports, con una nuova piattaforma che oltre ad offrire una migliorata fruizione darà la possibilità di accedere a nuovi contenuti premium. Oltre che tramite computer e chromecast, i tifosi potranno accedere anche attraverso i dispositivi mobili, scaricando la app direttamente da app store e google play. Eleven offrirà soluzioni di acquisto sempre più flessibili grazie alle partnership con operatori come Vodafone e Wind Tre. (ANSA).