Serie C Girone B, la classifica: il Milan Futuro lascia l'ultimo posto

Il Milan Futuro rialza la testa, vincendo una gara sulla carta ben più complicata rispetto alle due precedenti, 2-0 in casa del Perugia. E forse l'aver meno da perdere permette ai giovani rossoneri di giocare più liberi. Sbancato il "Curi" di Perugia giocando un bel calcio e abbandonando così lo scomodo ultimo posto in classifica. Secondo successo in campionato, dopo quello ottenuto a fine settembre contro la SPAL. Prima gioia in trasferta in Serie C.

Di seguito la classifica aggiornata di Serie C, dopo la gara di Milan Futuro e prima delle partite delle 15:

Pescara 23**

Ternana 22

Arezzo 22

Torres 22

Entella 21*

Campobasso 18

Vis Pesaro 16

Pianese 16

Gubbio 15

Rimini 14

Perugia 13

Lucchese 12*

Carpi 11

Pontedera 10*

Sestri Levante 10

Milan Futuro 9*

Ascoli 8*

Pineto 8*

SPAL 7

Legnago Salus 6

*una partita in meno

** due partite in meno