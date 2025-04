Serie C, la classifica aggiornata: il Milan Futuro stacca l'ultimo posto e al momento è quartultimo

vedi letture

Arriva anche il triplice fischio per Sestri Levante-Milan Futuro, match valido per la 35ª giornata del campionato di Serie C inizialmente programmata per le ore 15, ma ritardata di 30' a causa di un incidente stradale che ha bloccato l'afflusso all'impianto ligure. Alla fine i tre punti vanno ai rossoneri che vincono in rimonta per 2-1 grazie alle reti di Alesi al 68' e Ianesi all'84' dopo il vantaggio dei padroni di casa nella prima frazione di Montebugnoli. Di seguito il quadro completo del turno:

SERIE C, 35ª giornata

GIRONE B

Legnago Salus-Pianese 0-2

36’ Mignani, 56’ Bacchin

Pineto-Pescara 1-0

81’ Chakir

Vis Pesaro-Rimini 1-2

38’ Di Paola (V), 50' Ubaldi (R), 54' Fiorini (R)

Sestri Levante-Milan Futuro 1-2

6’ Montebugnoli (S), 68' Alesi (M), 84' Ianesi (M)

Ore 17:30

Gubbio-Ascoli

Pontedera-Lucchese

Ore 20:30

Arezzo-Perugia

Domenica 6 aprile

Ore 12:30

Torres-SPAL

Ore 15:00

Campobasso-Virtus Entella

Ternana-Carpi

Classifica: Virtus Entella 75, Ternana 70 (-2 punti), Torres 61, Pescara 58, Vis Pesaro 56*, Pineto 55**, Arezzo 52*, Rimini 49* (-2 punti), Pianese 47**, Gubbio 44, Perugia 43, Pontedera 41, Carpi 40, Campobasso 39, Ascoli 38, Lucchese 33 (-6 punti), Milan Futuro 30*, SPAL 29 (-3 punti), Sestri Levante 26*, Legnago 25**

* una partita in meno

** una partita in più