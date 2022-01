Serra, disastro totale a San Siro: manca il rosso a Gyasi, autore del gol-vittoria

La direzione di gara di Marco Serra è stata a dir poco disastrosa, e non soltanto per il clamoroso errore commesso nei minuti finali della partita, che ha di fatto negato la vittoria al Milan. L’arbitro torinese, ad esempio, aveva sbagliato anche in occasione del rigore poi concesso (giustamente) ai rossoneri, fischiando inizialmente un fallo di Leao su Provedel. E non solo: come riporta Tuttosport, l’autore del gol del 2-1 dello Spezia, il ghanese Gyasi, ammonito nel corso del primo tempo, avrebbe meritato l’espulsione per altri due falli da giallo commessi nella ripresa.