Settore giovanile rossonero, i match in programma nel weekend

Nel consueto appuntamento su acmilan.com, il club rossonero ha stilato la lista dei match in programma in questo weekend del settore giovanile del Milan:

SABATO 4 DICEMBRE

PRIMAVERA: 11° giornata, Milan-SPAL, ore 11.00 - CS Vismara (Milano)

UNDER 9: 8° giornata, Club Milano-Milan, ore 14.30 - CS Sant'Abbondio (Milano)

UNDER 13 FEMMINILE: 5° giornata, Frog Milano-Milan, ore 14.30 - CS Frog Milano

UNDER 15 FEMMINILE: 10° giornata, Milan-Rivazzanese, ore 16.00 - CS Vismara (Milano)

UNDER 18: 11° giornata, Milan-Hellas Verona, ore 17.00 - CS Vismara (Milano)

DOMENICA 5 DICEMBRE

UNDER 14: recupero 5° giornata, Inter-Milan, 9.45 - Accademia Internazionale Calcio (Milano)

UNDER 17: 11° giornata, Cagliari-Milan, ore 10.30 - CS Asseminello (Assemini, Cagliari)

UNDER 9: recupero 6° giornata, Lombardia Uno-Milan, ore 11.00 - CS Sant'Ambrogio (Milano)

UNDER 15: 6° giornata, Milan-Brescia, ore 14.30 - CS Gianni Brera, Pero (Milano)

UNDER 10: 8° giornata, Alcione-Milan, ore 14.30 - Comunale Kennedy Alcione (Milano)

UNDER 11 FEMMINILE: 8° giornata, Assago-Milan, ore 10.30 - CS Comunale Assago (Milano)

PRIMAVERA FEMMINILE: 8° giornata, Tavagnacco-Milan, 14.30 - Comunale Remanzacco (Remanzacco, Udine)