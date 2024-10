Settore giovanile: tutti i risultati del weekend rossonero

vedi letture

L'U17 conquista il Derby, l'U15 si conferma contro la Cremonese. Sconfitte le due Primavera

Un fine settimana agrodolce per le squadre del nostro Settore Giovanile. In copertina ci sono sicuramente le due Under 17: la maschile conquista il Derby, la femminile centra una bella vittoria casalinga con otto marcatrici diverse. Vince e convince anche l'Under 15, che si conferma battendo la Cremonese. I grigiorossi, però, si impongono nel confronto diretto con l'Under 16 e con la Primavera maschile. Sconfitta anche per la Primavera femminile sul campo della Roma, mentre spiccano le tante vittorie delle Under più piccole, dall'U13 in giù.

I RISULTATI DEL WEEKEND

PRIMAVERA: 7ª giornata, Milan-Cremonese 2-3 (29' Comotto, 1'st Bonomi)

PRIMAVERA FEMMINILE: 6ª giornata, Roma-Milan 7-1 (14'st rig. Longobardi)

UNDER 18: 7ª giornata, Milan-Torino 2-6 (3' Dotta, 45'st Albè)

UNDER 17: 7ª giornata, Milan-Inter 3-2 (15' e 23'st Pisati; 42'st Lontani)

UNDER 17 FEMMINILE: 5ª giornata, Milan-Al 2 Sport 10-0 (2' Tomaselli; 25', 14'st e 33'st Cortinovis; 5'st Montaperto; 6'st Peres; 17'st Di Falco; 20'st Reccagni; 21'st Di Lernia, 31'st Galluzzi)

UNDER 16: 5ª giornata, Milan-Cremonese 0-3

UNDER 15: 5ª giornata, Milan-Cremonese 5-0 (31' De Nicola; 4'st Piazza; 12'st e 13'st Borsa; 34'st Carbone)

UNDER 15 FEMMINILE: 4ª giornata, Serenissima-Milan 4-2 (Elshamy, Raso)

UNDER 14: 4ª giornata, Milan-Juventus 0-2

UNDER 13: 4ª giornata, Milan-Monza 6-0 (Colombo x3; Kostyuk x2; Grimoldi)

UNDER 12: 2ª giornata, FC Milanese-Milan 1-7 (Bernasconi x2; Plebani x2; Bucci, Sorrentino, Tommasone)

UNDER 12 FEMMINILE: 2ª giornata, Milan-Macallesi 5-0 (Manuini x2; Milani x2; Campanella)

UNDER 11: 3ª giornata, Milan-Accademia Inter 6-0 (Campus x3; De Chiara, Palotta, Sartori)

UNDER 11 FEMMINILE: 2ª giornata, Melzo-Milan 0-6 (Delia x2; Jacchetti x2; Delmiglio, Guardiani)

UNDER 10: 3ª giornata, Milan-Leone XIII 14-1 (Sabella x3; Morganella x2; Pinnelli x2; Diallo Arboleda, Djilo Kom, Ferrara, Ferri, Marsich, Ottaviano)

UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Milan-Calvairate 7-3 (Tosoni x3; Aliprandi, Archetti, Dal Magro, Palizzi)