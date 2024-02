Sfide di alto livello in Europa League: tutte le partite delle avversarie del Milan

Sono stati sorteggiato quest'oggi a Nyon gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Europa League. Le gare d'andata di disputeranno il 7 marzo, il ritorno il 14 marzo. In corsa tre squadre italiane: Atalanta, Roma e Milan. Ecco chi sfideranno in questo turno.

Sparta Praga-Liverpool

Olympique Marsiglia-Villarreal

Roma-Brighton

Benfica-Glasgow Rangers

Friburgo-West Ham

Sporting Club di Portogallo-Atalanta

Milan-Slavia Praga

Qarabag-Bayer Leverkusen

Far bene quest'anno in Europa League avrà dei risvolti molto importanti per la prossima stagione visto che la Champions League 2024/25 avrà delle grosse novità. Addio alla fase a gironi, passaggio da 32 a 36 squadre nel turno principale e qualificazione che arriverà non solo tramite il piazzamento nel campionato nazionale. Due qualificate saranno determinate dall'andamento di questa stagione delle varie nazioni. Questo il ranking aggiornato dopo l'andata degli ottavi di finale, con l'Italia che guadagna ancora terreno ed è al comando. A oggi la Serie A manderebbe pertanto cinque squadre nel massimo torneo continentale.

1. Italia 15.571 (7 partecipanti su 7)

2. Germania 14.500 (5 partecipanti su 7)

3. Inghilterra 13.875 (6 partecipanti su 8)

4. Spagna 13.187 (5 partecipanti su 8)

5. Francia 13.250 (3 partecipanti su 6)