Shevchenko: "Giroud ha un grande fiuto del gol, ha ancora tanto da dare al Milan"

Andryi Shevchenko, doppio ex di Milan e Chelsea, ha rilasciato un'intervista a Milan TV soffermandosi anche su Olivier Giroud: "E' una bravissima persona. E' un attaccante che sa dove mettersi per fare gol, ha un grande fiuto del gol. E' elegante, ha ancora tanto da dare al Milan. Avere in squadra uno come lui aiuta tanto. Sarà una partita speciale per lui quella contro il Chelsea".