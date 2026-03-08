Shevchenko: "Leao sta dimostrando di esser davvero maturato. È sulla strada giusta"

Intervistato questa mattina dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex numero 7 del Milan Andriy Shevchenko ha presentato il derby in programma questa sera a San Siro, partita che nel corso della sua carriera rossonera ha deciso, giocato e vinto in diverse occasioni.

Sembra esserci riuscito anche con Leao, che prima non brillava per applicazione e sacrificio.

"Rafa sta dimostrando di essere davvero maturato, cerca di esprimersi al meglio in un ruolo diverso da quello naturale, e lo fa per assecondare una richiesta dell'allenatore. Si impegna in qualcosa di nuovo e lo fa per la squadra, perché è quello che gli viene chiesto. In più, segna. Ha ragione mister Capello, leggo le sue interviste: Leao non è una prima punta ma sa svolgere bene i compiti, attacca lo spazio e si fa trovare. In questo, Allegri ha saputo trovare la quadra: se si punta sulle ripartenze veloci, lo sprint di Rafa è determinante. Poi non gli si può chiedere di tenere palla o di essere un 9 alla Ibrahimovic: le caratteristiche sono diverse".

Ha letto anche l'intervista in cui Leao aveva chiesto ai compagni la massima attenzione e di non uscire la sera durante questa settimana?

"Certo, mi è piaciuto. Un Rafa diverso anche in questo e un altro segnale della sua maturità. È sulla strada giusta".

Leao farà coppia con Pulisic: il derby può essere Toccasione per sbloccarsi? All'andata fu l'uomo della partita, ma nel 2026 non ha ancora mai segnato.

"Non credete alla storia per cui un giocatore del suo calibro può avere già la testa al Mondiale. Non esiste, quando un giocatore va in campo cerca sempre di dare il massimo per la sua squadra in quel momento. Pulisic ha segnato gol importanti e continuerà a farli, nel Milan e poi ai Mondiali con gli Stati Uniti".