Shevchenko sul Milan e Pulisic: "Continuerà a fare gol importanti. Con i rifnirozi giusti questa squadra potrà tornare competitiva anche in Europa"

Intervistato questa mattina dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex numero 7 del Milan Andriy Shevchenko ha presentato il derby in programma questa sera a San Siro, partita che nel corso della sua carriera rossonera ha deciso, giocato e vinto in diverse occasioni.

Ha letto anche l'intervista in cui Leao aveva chiesto ai compagni la massima attenzione e di non uscire la sera durante questa settimana?

"Certo, mi è piaciuto. Un Rafa diverso anche in questo e un altro segnale della sua maturità. E sulla strada giusta".

Leao farà coppia con Pulisic: il derby può essere Toccasione per sbloccarsi? All'andata fu l'uomo della partita, ma nel 2026 non ha ancora mai segnato.

"Non credete alla storia per cui un giocatore del suo calibro può avere già la testa al Mondiale. Non esiste, quando un giocatore va in campo cerca sempre di dare il massimo per la sua squadra in quel momento. Pulisic ha segnato gol importanti e continuerà a farli, nel Milan e poi ai Mondiali con gli Stati Uniti".

Con giocatori così, quanto tempo ancora servirà al Milan di oggi per tornare ai livelli del suo Milan, capace di competere in Italia e soprattutto in Europa?

"Non possiamo fare paragoni tra quella squadra, che ha scritto la sua storia, e quella di oggi. Certo, posso solo augurare ad Allegri di arrivare a quei livelli e farlo presto. Con i rinforzi giusti dal mercato potrà tornare competitivo anche in Europa".