Si conclude l'undicesima giornata di Serie A: tutti i risultati
La domenica di Serie A Enilive ha sconvolto nuovamente la classifica. Le partite cruciali sono arrivate tutte in fila: prima il Napoli ha perso contro il Bologna per 2-0, permettendo al Milan di agganciarlo in classifica ma soprattutto a Roma (vincente contro l'Udinese per 2-0) e Inter (vittorioso 2-0 sulla Lazio) di conquistare in coppia la vetta della graduatoria. Clamoroso anche il 3-0 del Sassuolo in casa dell'Atalanta: i neroverdi ora sono ottavi a soli due punti dal Como settimo. Le deluse di questo avvio, Genoa e Fiorentina, pareggiano 2-2 al Ferraris.
VENERDÌ
Pisa-Cremonese 1-0
SABATO
Como-Cagliari 0-0
Lecce-Verona 0-0
Juventus-Torino 0-0
Parma-Milan 2-2
DOMENICA
Atalanta-Sassuolo 0-3
Bologna-Napoli 2-0
Genoa-Fiorentina 2-2
Roma-Udinese 2-0
Inter-Lazio 2-0
