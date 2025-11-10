Si conclude l'undicesima giornata di Serie A: tutti i risultati

vedi letture

La domenica di Serie A Enilive ha sconvolto nuovamente la classifica. Le partite cruciali sono arrivate tutte in fila: prima il Napoli ha perso contro il Bologna per 2-0, permettendo al Milan di agganciarlo in classifica ma soprattutto a Roma (vincente contro l'Udinese per 2-0) e Inter (vittorioso 2-0 sulla Lazio) di conquistare in coppia la vetta della graduatoria. Clamoroso anche il 3-0 del Sassuolo in casa dell'Atalanta: i neroverdi ora sono ottavi a soli due punti dal Como settimo. Le deluse di questo avvio, Genoa e Fiorentina, pareggiano 2-2 al Ferraris.

VENERDÌ

Pisa-Cremonese 1-0

SABATO

Como-Cagliari 0-0

Lecce-Verona 0-0

Juventus-Torino 0-0

Parma-Milan 2-2

DOMENICA

Atalanta-Sassuolo 0-3

Bologna-Napoli 2-0

Genoa-Fiorentina 2-2

Roma-Udinese 2-0

Inter-Lazio 2-0