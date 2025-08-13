Si può giocare a calcio anche senza Donnarumma: il PSG vince ai rigori la Supercoppa Europea

C'è vita anche senza Gianluigi Donnarumma. Parte del mondo calcistico, soprattutto quello vicino al portiere e al suo agente, nelle ultime ore si è rivoltato contro il PSG per la scelta del club parigino di mettere alla porta, ironia della sorte, l'estremo difensore classe '99. Il motivo? Il solito rinnovo di contratto. Per la terza volta su tre rinnovi affrontati finora in carriera il portiere della Nazionale si è ritrovato nell'occhio del ciclone: sarà sempre colpa degli altri?

Schermaglie di mercato a parte, il PSG questa sera è sceso in campo col nuovo arrivato Chevalier, portiere ex Lille. Il francese ha regalato il momentaneo 2-0 al Tottenham con un intervento tanto goffo quanto tecnicamente sbagliato. Gli Spurs conducono fino ai minuti finali, quando prima Lee e poi Gonçalo Ramos portano la sfida ai tiri di rigore. Chevalier si riscatta parando su Van de Ven ed i compagni fanno il resto: 4-3 durante la lotteria dei rigori, 6-5 come risultato finale: il PSG, anche senza Donnarumma, vince la Supercoppa Uefa.