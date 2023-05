Simone: "Il Milan arriva da un bel risultato, sono sereno per la semifinale"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Marco Simone, ex calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV commentando il momento dei rossoneri: "Il Milan arriva da un bel risultato contro una squadra contro la quale dovrà combattere per un posto in Champions League. Ha giocato senza Leao quasi tutta la partita ma arriva in buone condizioni. L'Inter rimane un avversario preoccupante, è una squadra forte che ha fatto probabilmente le cose più belle in Champions League per quello che è la sua rosa. Sono sereno perché il Milan è squadra con e senza Leao, che è un'arma pazzesca. Senza di lui però non ho preoccupazioni per come Pioli e i ragazzi interpreteranno questa partita".