Simone Inzaghi, non c'è solo il Milan: il tecnico della Lazio piace anche a Juve e Atalanta

Non ci sarebbe solo il Milan sulle tracce di Simone Inzaghi: come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, l'attuale tecnico della Lazio piace infatti anche alla Juventus, che potrebbe pensare a lui nel caso in cui non dovesse riuscire a sostituire Allegri con un top-allenatore, e all'Atalanta, che non sa ancora cosa farà Gasperini dopo la fine di questa stagione.