Simone: "Potevo allenare Bennacer al Tours, me lo proposero ma lottavamo in zona retrocessione"

Marco Simone, ex attaccante rossonero, è intervenuto a Milan TV durante L'Inferno del Lunedì e ha svelato un aneddoto relativo ad Ismael Bennacer: "Dovevo allenarlo quando guidavo il Tours in seconda divisione, lui giocava all'Arles-Avignon, me lo proposero, ma io allenavo una squadra che lottava per la zona retrocessione e Bennacer in quel periodo era già un giocatore troppo importante".