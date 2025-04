Simonelli: "Oggi investimenti sui vivai pari a 200 milioni l'anno. Ma se ci fosse un aiuto dal Governo sarebbe meglio"

"Il mio obiettivo è valorizzare i giovani. Sono passati vent'anni dal Mondiale e non vorrei ne passassero altri venti. Abbiamo risultati straordinari a livello giovanile. Abbiamo avuto sempre grandi campioni e vorremmo averne altri, puntando molto sulle giovanili e sui nostri tecnici": lo ha detto il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli durante il convegno sullo sport giovanile organizzato all'Arena Civica di Milano. "Io spero ci siano incentivi per le società che investono nei settori giovanili. Prima si investivano 130 milioni l'anno, oggi si investono circa 200 milioni ma se ci fosse un aiuto dal Governo sarebbe meglio".

Anche il presidente federale Gravina ha detto la sua: "Sono felice di essere qui in questa splendida location, un luogo simbolo del calcio italiano perché qui è iniziata la storia della nostra Nazionale. È un giorno molto speciale, ringrazio il Presidente Simonelli, l`AD De Siervo e tutta la struttura della Lega per l`attenzione dedicata ad un argomento cruciale per il calcio italiano, ovvero la valorizzazione del talento. L`investimento nei giovani non è più una scelta, ma una vera e propria necessità. La politica nei giovani ripaga nel tempo, ed è quello che sta avvenendo da noi.

Ringrazio anche il Club Italia per lo straordinario lavoro svolto con i ragazzi e le ragazze, che ha permesso di centrare risultati storici. La responsabilità di valorizzare i talenti non ricade solo sui Club, ma è del sistema. Dobbiamo prendere il meglio dei giovani, facendoli divertire, abbandonando l`idea esasperata della tattica. Dobbiamo riconsegnare ai ragazzi la voglia di giocare e divertirsi, i nostri educatori devono tornare a fare questo, perché solo così possiamo sviluppare abilità che servono per favorire lo sviluppo dei top player. Insieme ai Club abbiamo riscoperto uno spirito di collaborazione che va nell`interesse del calcio italiano".