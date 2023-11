Sinner a Sky: "I cori della Sud un'emozione indescrivibile. Voglio sostenere i ragazzi"

L'Italia intera ha negli occhi l'impresa dell'Italia del tennis in Coppa Davis. La squadra azzurra è stata trascinata da Jannik Sinner, giovanissimo campione che, tra le altre cose, è anche un tifosissimo del Milan. L'atleta altoatesino è questa sera a San Siro per assistere alla cruciale sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund. Sinner è intervenuto ai microfoni di Sky Sport : "Grazie di avermi qua, emozione pazzesca: siamo tutti qua per il Milan e speriamo sia una bella serata"

Sui cori della Sud: "Questa è un'emozione che non ti so dire, sono tanto positivo. Ma ripeto siamo qua per sostenere la squadra, è una partita importante e voglio sostenere i ragazzi"

Sulle ultime 48 ore: "Ho ventidue anni, mi fa tanto piacere avere attorno questo affetto ma so che ho tanto da lavorare"

Su Camarda: "Credo che loro sappiano meglio di me cosa fare. Spero che possano giocare un'ottima partita ma la cosa positiva è che nel calcio sono undici in campo ed è uno sportn di squadra, si possono aiutare. La pressione è un privilegio. Speriamo di vedere un'ottima partita"

Sulle emozioni della Coppa Davis (domanda di Fabio Capello, ndr): "Mi ha fatto piacere conoscerti a Torino. Sei una persona davvero umile e questo conta. Siamo tutti contenti di quello che abbiamo fatto. Speriamo di dare questa energia positiva al Milan stasera"

Sull'essere esempio per i grandi del calcio e del Milan: "La cosa più importante è rimanere uguali come persona: non importa quanto uno vince, bisogna sempre continuare a lavorare. Sono arrivato numero 4 al mondo e cvinto la Coppa Davis ma nella mia testa voglio solo continuare a lavorare. Questo ti fa crescere anche come persona. Mi fa piacere che dicono che sono un bravo ragazzo o un esempio ma so che posso imparare ancora tanto: parlare con voi, con Stefano Pioli, mi fa migliorare"