Sion, Balotelli non ci sta: "Mi chiedo perché non sincerarsi delle cose prima di infangare il mio nome"

© foto di TuttoSalernitana.com

Tornato a far parlare di sé a causa di un video che lo ritrae barcollante all'esterno di un locale a Losanna, Mario Balotelli ha voluto smentire attraverso i propri social le voci relative al suo presunto stato di alterazione che l'avrebbe poi portato all'esclusione da parte del Sion: "Io mi chiedo perché non sincerarsi delle cose prima di infangare il mio nome ma è davvero possibile che dopo 15/16 anni di carriera ancora a scrivere str*****e sul mio conto solo perché un cretino mi ha fatto un video mentre scherzavo con i miei amici in una serata di squadra ancora più di una settimana fa? Ma davvero siete penosi tutti voi giornalisti non professionisti. Ma davvero la vostra fortuna è che non ho mai avuto interesse ne voglia di querelarvi tutti uno per uno dall’inizio della mia carriera però sempre star zitto e passare da cogl***e no! Eh basta!", ha concluso l'ex giocatore ex Inter e Milan.