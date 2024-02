Siparietto da Rennes. Il bellissimo gol al volo di Florenzi contro... "L'Austria Vienna! Lo sapevo, me so sbajato"

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Rennes-Milan, sfida valida per il ritorno dei playoff di Europa League dopo il 3-0 di San Siro, Alessandro Florenzi si è reso protagonista di un simpatico siparietto con i giornalisti presenti.

Stuzzicato dalla domanda di Carlo Pellegatti, il difensore rossonero ha ricordato come aneddoto più importante della sua carriera in Europa League un bel gol al volo, segnato nel 2016 con la maglia della Roma; in conferenza, Florenzi ha citato come squadra avversaria lo Slavia Praga, per poi ricordarsi, al termine delle domande, il rivale corretto: "Austria Vienna, lo sapevo, me so sbajato".