Sky - Baiocchini: "Florenzi, c'è fiducia. Milan ancora fortemente interessato"

Manuele Baiocchini è intervenuto a Sky Sport 24, parlando anche della situazione legata ad Alessandro Florenzi, terzino in uscita dalla Roma che interessa molto al Milan: "Non ci sono le condizioni sufficienti al momento per portare a termine l'operazione Florenzi, ma c'è fiducia e il Milan è ancora fortemente interessato. Il problema rimane la formula, il Milan punta al prestito col diritto di riscatto, la Roma vuole il prestito con obbligo o la cessione a titolo definitivo".