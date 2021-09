Sky - Calabria out con la Juve. Giroud: valutazione nel pomeriggio

Stando a quanto riportato da Peppe Di Stefano per Sky Sport 24 nella giornata di ieri Davide Calabria ha accusato un problema fisico durante l'allenamento. Oggi il terzino rossonero ha effettuato dei controlli, ma non ci sarà per la sfida di domani sera contro la Juve, al suo posto probabile Florenzi dal primo minuto. Anche la situazione di Olivier Giroud è da monitorare: l'attaccante francese non è ancora al meglio fisicamente. La sua situazione verrà monitorata e una decisione arriverà nel pomeriggio: per il numero 9 sarà panchina o addirittura forfait.