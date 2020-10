Sky - Calhanoglu, nel tardo pomeriggio controllo strumentale alla caviglia per il trequartista turco

Negli ultimi minuti Manuele Baiocchini ha riportato le ultime notizie riguardo le condizioni fisiche di Calhanoglu. Queste le sue parole da Milanello: "Calhanoglu è uno dei giocatori più importanti di questo grande momento del Milan. I rossoneri, a causa dell'infortunio odierno in allenamento, non lo avranno a disposizione per la trasferta con il Celtic. Il trauma distorsivo alla caviglia, rimediato quest'oggi, sarà valutato tra le 17:30 e le 18 di questo pomeriggio e si capirà così l'entità dell'infortunio"