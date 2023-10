Sky - Cardinale sarà allo stadio per Milan-Paris Saint-Germain

Stando a quanto riferisce Peppe Di Stefano su Sky Sport 24 il numero uno di RedBird Gerry Cardinale questa sera non sarà allo stadio per Milan-Juventus, ma sarà invece presente a San Siro il 7 novembre per la quarta giornata di Champions League contro il Paris Saint-Germain.