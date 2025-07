Chiarugi: "Sono convinto che senza le coppe il Milan potrebbe fare un po' come il Napoli l'anno scorso"

Luciano Chiarugi, ex calciatore, si è così espresso a TMW sulla rivoluzione del Milan: "Allegri è un vincente e sa trovare subito la quadra. Se ritrova il modulo giusto e certi giocatori, vedi Leao, la squadra può decollare. A centrocampo Modric credo avrà stimoli e entusiasmo. E in ogni caso sono convinto che senza le coppe potrebbe fare un po' come il Napoli l'anno scorso, mirando al campionato e alla Coppa Italia. Sono convinto che il Milan sarà una delle squadre più interessanti del campionato. Però aggiungo che anche la Fiorentina sta facendo una bella squadra. Fazzini mi piace perché ha fatto un bel salto di qualità. A metà campo ci vuole forse un po' si struttura. Kessiè ha un ingaggio alto ma io in ogni caso da tifoso penso alla questione Kean. Quando firmerà il nuoco contratto contratto sarò più tranquillo. E con la permanenza anche di Dodo la Fiorentina può essere una bella rivelazione.

Il Napoli favorito? Conte ha messo le mani avanti, gli dà quasi fastidio che tutti lo dicano. Tra gli altri acquisti dei partenopei mi soffermo su Lucca e credo che non sia facile per lui trovare spazio con Lukaku davanti. Prendere Lucca è stata una mossa coraggiosa, non so se Lucca avrà la forza di Lukaku e quella capacità di venire incontro e far ripartire la squadra. Magari può essere utile negli ultimi venti minuti a seconda dell'andamento della partita. Ma sono curioso di vedere Gasperini alla Roma dopo il lavoro straordinario di Ranieri".