Atalanta, Ahanor si presenta confermando di non aver alcuna paura del suo prezzo

(ANSA) - BERGAMO, 30 LUG - "Il mio prezzo è uno stimolo per la fiducia ricevuta da una società come l'Atalanta. Sono cifre di cui a un ragazzo di 17 anni deve importare poco, devo pensare ad andare in campo e giocare". Così Honest Ahanor, il mancino classe 2008 pagato al Genoa 16 milioni più 4 di bonus, alla presentazione ufficiale a Zingonia: "Non ho paura, sono in un ambiente fantastico con persone per bene. Posso contare sempre su un appoggio. La Champions è una sfida che mi entusiasma, se arriverà la accoglierò come merita". "Sono qua per dare una mano alla squadra. La scelta di venire qui è per il progetto adatto a me, la questione del ruolo è relativa. Se serve che continui a fare l'esterno farò l'esterno, altrimenti il difensore. Ho la caratteristica di appoggiare la fase d'attacco comunque", spiega ancora Ahanor, nato centrale difensivo nelle giovanili del Genoa.

L'ex rossoblù, che ha firmato per tre stagioni, racconta le proprie origini: "Sono nato ad Aversa ma a 1 anno d'età ho seguito mia mamma a Genova. Stavo in un'abbazia con un campetto a sette sopra: ci hanno aperto una scuola calcio, ho chiesto di poter giocare con loro e dopo tre anni sono andato al Genoa". Infine, sul nuovo ambiente con un nuovo allenatore dopo aver esordito sedicenne tra i professionisti con Patrick Vieira nel settembre scorso contro la Juventus. "Sto trascorrendo giorni fantastici perché vivo e lavoro con persone perbene, che mi consentono di non pensare ad altro che andare a scuola e giocare - chiude Ahanor -. Con Juric cerco di dare più dimensioni al mio gioco e di diventare un difensore migliore: di lui ho subito notato la grande intensità negli allenamenti. Per ogni ragazzo sapere di andare dove si possono commettere anche errori è molto importante. Mi trovo in una piazza molto importante, mi volevano altre squadre ma appena ho sentito che c'era l'Atalanta non ho avuto dubbi". (ANSA).