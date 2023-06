Sky - Finisce l'era Maldini-Massara al Milan: nessuna possibilità di ricucire il rapporto con la società

MilanNews.it

Paolo Maldini è sempre più lontano dal Milan. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, oggi si è ufficiosamente chiusa l'era Maldini-Massara. La decisione è stata presa dalla società, dopo il colloquio di stamattina con Cardinale. In un certo senso la società ha comunicato ai due dirigenti un semplice: "Grazie non rientrate più nei nostri piani". La comunicazione è arrivata a Maldini e nel corso della giornata a Massara. Non c'erano più i presupposti per andare avanti. Le motivazioni sono da discutere ma non è piaciuto il lavoro svolto sul mercato. Le frizioni andavano avanti da tempo, e Maldini avrebbe voluto un investimento più copiscuo per il budget.

La comunicazione chiaramente non è ancora ufficiale ma arriverà nelle prossime ore. La scelta è stata presa e non ci sarà alcun confronto o possibilità di ricucire. Come spiega ancora Di Marzio, la soluzione potrebbe essere quella di dare più poteri a Giorgio Furlani, assente nell'incotro di stamattina. A lui verrebbe affiancato Geoffrey moncada, che avrà il compito di fare il mercato.