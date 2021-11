Sky - Milan, i dettagli del nuovo contratto di Pioli: presenti diversi bonus

Manuele Baiocchini, in collegamento da Milanello a SkySport24, ha svelato alcuni dettagli del nuovo contratto che Stefano Pioli ha firmato questa mattina con il Milan: prolungamento fino al 2023 con opzione per il 2024, ingaggio che passa da 2,4 fino a 3,2 milioni di euro, a cui vanno aggiunti poi alcuni bonus come quello per l'ingresso in Champions League, per la vittoria dello scudetto, per la vittoria della Coppa Italia e per la vittoria della Champions League. Con questi premi, lo stipendio di Pioli potrebbe arrivare fino a 4 milioni di euro.