Sky - Milan, Pellegri domani sera sarà a Milano. Martedì le visite mediche

Peppe Di Stefano è intervenuto a Sky Sport 24, fornendo nuovi dettagli sull'affare Pellegri, vicinissimo a vesitre la maglia del Milan: "Qualora dovessero arrivare il trequartista e il centrocampista sarebbero dieci gli acquisti del Milan, una delle squadre più attive sul mercato e che dopo la Roma ha speso di più. Per Pietro Pellegric'è una modifica al programma. Era prevista la sua presenza domani sera a Marassi per vedere da vicino la sua nuova squadra, ma domani sera arriverà a Milano per svolgere le visite mediche martedì mattina. Arriverà in prestito per un milione di euro, con un diritto di riscatto che diventa obbligo raggiunte determinate presenze fissato a sei milioni di euro, più un milione di bonus e una percentuale del 15% in caso di futura rivendita".