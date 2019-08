Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Milan tornerà ad utilizzare il 4-3-3, come già trapelato dalle dichiarazioni di Marco Giampaolo. La società ne aveva già discusso da giorni con l'allenatore rossonero, con l'intenzione di far esprimere al meglio Suso, il giocatore considerato più importante offensivamente in tutta la rosa rossonera.