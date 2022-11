Sky - Milan, si ferma Messias in allenamento. Possibile forfait per domenica, si apre il ballottaggio De Ketelaere-Krunic

MilanNews.it

Stando a quanto riferito da Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport, durante l'allenamento odierno a Milanello Junior Messias si è fermato per un problema muscolare. È possibilie che dia forfait per la gara contro la Fiorentina di domenica, ma non c'è ancora nulla di deciso: il brasiliano verrà valutato anche nella giornata di domani. Nel caso non dovesse farcela si apre il ballottaggio fra Krunic e De Ketelaere per chi giocherà al fianco di Leao e Brahim Diaz.