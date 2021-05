Sky - Super League, la UEFA apre procedimento disciplinare contro Juve, Real e Barcellona

Come riportato da SkySport, la UEFA ha aperto un procedimento disciplinare contro Juventus, Real Madrid e Barcellona per non aver abbandonato, così come hanno fatto il Milan e le altre ex squadre fondatrici, il progetto Super League.

IL COMUNICATO DELLA UEFA

"A seguito di un'indagine condotta dagli ispettori di etica e disciplina della UEFA in relazione al cosiddetto progetto "Super League", è stato avviato un procedimento disciplinare contro Real Madrid CF, FC Barcelona e Juventus FC per una potenziale violazione del quadro giuridico della UEFA. Ulteriori informazioni saranno rese disponibili a tempo debito".