Sky UK - Il Chelsea ha deciso di vendere Lukaku: prezzo per l'addio, 75 milioni

Arrivano novità sul futuro dell'ex punta dell'Inter, Romelu Lukaku, che non è riuscito ad avere l'impatto sperato al ritorno in Premier League con la maglia del Chelsea. Solo 5 gol in Premier League per il centravanti belga, secondo Sky Sports UK il club inglese (stop alle sanzioni permettendo) avrebbe deciso di venderlo. Il prezzo per cederlo a titolo definitivo è però importante: 75 milioni di euro.