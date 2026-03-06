Sky - Verso l'Inter: Estupinan in vantaggio a sinistra. Fofana in mezzo

Oggi alle 18:41
di Francesco Finulli

Giornata importante al centro sportivo di Milanello quella di oggi: Allegri e il suo staff hanno potuto riaccogliere in gruppo Davide Bartesaghi che ha smaltito il risentimento al flessore della coscia destra accusato nei minuti finali della gara contro la Cremonese di domenica scorsa. In questo modo il Milan recupera una pedina importante in vista del derby contro l'Inter che si giocherà fra due giorni, domenica 8 marzo, a San Siro con calcio di inizio alle ore 20.45 e valido per il 28° turno del campionato di Serie A Enilive.

L'unico dubbio per Massimiliano Allegri, a poco più di 48 ore dalla partita, sembra essere proprio quello sulla fascia sinistra: al momento Pervis Estupinan parte comunque in vantaggio su Bartesaghi. In mezzo al campo Youssouf Fofana dovrebbe essere preferito alla coppia Jashari-Ricci, come terzo di centrocampo accanto agli intoccabili Modric e Rabiot. Davanti invece confermata la coppia Pulisic-Leao. In difesa l'assenza di Gabbia, proietta nuovamente De Winter come titolare. Lo riporta il sito di Sky Sport.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. All. Allegri.